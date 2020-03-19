В США начался экономический кризис

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад Мишель Мейер, ведущего аналитика финансовой организации.

По ее словам, избежать рецессии в американской экономике уже не удастся, а главная причина проблем — распространение коронавируса. «Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка», — пишет аналитик.

Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления — фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12 процентов ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8 процента.

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Столь негативный прогноз BofA сделала, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.

Вместе с тем в BofA полагают, что хоть кризис и будет мощнейшим, но окажется краткосрочным. «Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго», — написала Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.

Эпидемия коронавируса, а также обвал мировых цен на нефть, вызванный в большей степени разрывом соглашения ОПЕК+, запустили мировые фондовые рынки в длительное пике. За последние полторы недели только американские фондовые рынки рухнули на 30 процентов, бенчмарк нефти Brent опустился с 52,36 доллара за баррель 2 марта в район 25 долларов к 19 марта. Большинство стран объявляют о масштабных программах поддержания финансовой стабильности, вливая в рынки миллиарды долларов.

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