Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

Кризис в нефтяной сфере, который сейчас переживает мир, является худшим за последние 100 лет. Об этом написала газета Financial Times.

Первым фактором, негативно повлиявшим на рынок, стали приостановка производств по всему миру на фоне коронавируса, закрытие государственных границ в целях остановки распространения заболевания и прекращение авиасообщения. Вторым фактором оказался выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, который обвалил цены на сырье до почти 20-летнего минимума.

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Как отмечают аналитики издания, рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов. В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.

Вслед за этим нефть может подешеветь еще сильнее, считают эксперты. Они предсказывают, что цена эталонного сырья Brent может опуститься до 10 долларов за баррель или даже ниже.

Цены на нефть в марте 2020 году опускались до минимума за почти 20 лет. Так, Brent 18 марта падала ниже 25 долларов за баррель и обновляла минимум с 2003 года. Российская нефть Urals опускалась ниже 19 долларов за баррель, побив антирекорд 2002 года. Американское сырье WTI обваливалось до уровней ниже 21 доллара, что также является минимумом с 2002 года.

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