Монархиям Персидского залива предрекли «невероятный кризис»

В скором времени Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Так, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), если нефть будет стоить от 50 до 55 долларов за баррель, то золотовалютные запасы Эр-Рияда уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт. «Всего через несколько месяцев королевство может оказаться в "невероятном кризисе" и вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения», — утверждает автор статьи.

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По оценке аналитика, при стоимости нефти в 20 долларов за бочку казна шести монархий Персидского залива опустеет уже в 2027 году.

23 марта в мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Медианное значение равно 1,6 процента. В МВФ считают глобальной рецессией ситуацию, когда рост составляет менее 2,5 процента.

Замедление экономики во всем мире наблюдается на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть из-за выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

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