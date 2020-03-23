Цена на нефть упала до 25 долларов

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 7,9 процента, до 25,01 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на 01:16 по московскому времени.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI снизилась на 7,5 процента и составила 21,06 доллара за баррель.

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Уточняется, что нефтяные котировки негативно реагируют на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом и появлении новых очагов заражения.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

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