Российская нефть упала до минимума с начала века

Стоимость российской марки нефти Urals упала до 18,64 доллара за баррель. Это минимум с начала века — в последний раз по такой цене ее продавали в феврале 2002 года, сообщает профильный портал Argus media.

Urals продается со скидкой к эталонному сорту Brent, который после начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией подешевел почти в два раза до уровня 22-23 доллара за баррель.

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Поводом для обвала стоимости стало резкое снижение спроса из-за пандемии коронавируса и не менее резкое увеличение предложения. Только Саудовская Аравия в апреле выведет на рынок три миллиона баррелей дополнительно. Увеличить поставки намерены также Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия.

На прошлой неделе, 14 марта, министр финансов Антон Силуанов оценивал потери российского бюджета в 2020 году от сокращения нефтегазовых доходов в два триллиона рублей от плановых значений.

В среду, 18 марта, он уточнил, что потери при нынешних котировках составят уже три триллиона рублей, или 15 процентов бюджета, который автоматически становится дефицитным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в Кремле хотели бы видеть нефть более дорогой.

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