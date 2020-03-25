Нефтяники США собрались договориться с Россией

Представители нефтяной отрасли штата Техас, центра добычи сланцевой нефти в США, собрались обсудить стабилизацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией. О намерении договориться рассказал член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райан Ситтон, сообщает Politico.

По словам Ситтона, он уже поговорил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, но тот отметил, что организация не сможет принять никаких мер до саммита в июне, куда, возможно, приедут и нефтяники из Техаса.

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По этой причине американский чиновник намерен связаться с министрами энергетики Саудовской Аравии и России Халидом аль-Фалихом и Александром Новаком. Ситтон заметил, что он хотел бы найти варианты выхода из кризиса, которые позволят американскому руководству принять наиболее выгодное решение.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 9 марта, сразу после развала сделки ОПЕК+, позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и в ходе разговора выразил одобрение его планами по увеличению добычи нефти. Вместе с тем он предупредил его, что цены на нефть должны сохраниться на уровне, который не повредит американским производителям.

Эр-Рияд не смог выполнить эту просьбу, его заявления опустили цены на нефть до многолетнего минимума, а стоимость американской марки WTI приближалась к 20 долларам за баррель. На этом фоне ряд американских сенаторов-республиканцев обратились к Саудовской Аравии с просьбой урегулировать ситуацию, намекнув, что в противном случае пострадает стратегическое партнерство двух стран.

Трамп, в свою очередь, объявил, что готов вмешаться в ценовую войну России и Саудовской Аравии, когда это потребуется. Источники американских СМИ не исключали, что против Москвы применят угрозу санкций. Министр энергетики США Дэн Бруйетт также рассказал, что Вашингтон не исключает создания нефтяного союза с Саудовской Аравией для стабилизации цен на сырье, хотя такое решение пока не принято.

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