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США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

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Фото: Hassan Ammar / AP

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Информацию об этом подтвердил американский министр энергетики Дэн Бруйетт изданию Bloomberg.

Как пояснил политик, идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения. «Я не знаю, будет ли она представлена на рассмотрение официально», — подчеркнул он, добавив, что никакого конкретного решения на этот счет пока что не принято.

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков. Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

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