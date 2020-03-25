Нефть обвалилась

После роста с начала недели нефтяные котировки обвалились во второй половине дня среды, 25 марта. Стоимость барреля эталонной марки Brent по состоянию на 14:45 по московскому времени упала на три процента до 26,3 по состоянию на 14:45, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Американская WTI падает на 1,42 процента до 23,67 доллара за баррель. В начале торговой сессии Brent росла до 28,16 доллара, а WTI — до 25,21 доллара.

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