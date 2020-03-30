В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.

Предприятие расположено в канадской провинции Ньюфаундленд, его мощность в нормальном режиме составляет 130 тысяч баррелей в день. Оно отправляет топливо на восточные канадские рынки и восточное побережье США.

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Другие предприятия пока не сообщали о полном прекращении работы, но уже начали снижать мощности по мере того как падает потребление бензина и авиакеросина из-за сокращения числа перелетов.

За неделю 16 по 22 марта, по данным правительства США, объем поставок нефтепродуктов сократился на два миллиона баррелей в сутки. На следующей неделе, данных по которой пока нет, в США резко выросло число заражений коронавирусом, что исключает возобновление спроса в ближайшее время.

Снижение производства нефтепродуктов давит на стоимость нефти. В понедельник, 30 марта, стоимость марки WTI торгуется на уровне 20 долларов за баррель. При этом, как отмечают участники рынка, реальные сделки совершаются по цене 10-15 долларов, а в ряде случаев производители даже приплачивали покупателям из-за дефицита хранилищ сырья.

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