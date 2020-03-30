Российская нефть вернулась в 90-е годы

В пятницу, 27 марта, российская нефть марки Urals торговалась на уровне 16,2 доллара за баррель. За неделю она подешевела на 5,51 доллара, так что цена вернулась в 90-е годы прошлого века. Ниже контракты по Urals заключались только в июне 1999-го, сообщает агентство нефтяной информации Argus.

Рекордным оказался и дисконт, с которым российская нефть продается по сравнению с уровнем Brent. На бирже в Роттердаме он вырос до 4,75 доллара — максимум с 2008 года, хотя в конце прошлого года Urals торговался с премией.

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В Средиземноморском регионе падение не столь ощутимо — в итальянской Аугусте баррель стоит 18,45 доллара. Однако и там взят минимум с февраля 2002 года.

Падение стоимости связано, в том числе, с планами России увеличить поставки с апреля. Такую динамику предсказывают как из-за развала сделки ОПЕК+, так и из-за начала сезона ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах. Суммарно поставки могут вырасти на 13 процентов по сравнению с мартом.

Ранее аналитики Goldman Sachs назвали Россию, США и Канаду самыми уязвимыми странами в случае дальнейшего удешевления сырья и падения спроса. Причина заключается в добыче больших объемов на суше и сложности использования танкеров для временного хранения сырья, что доступно другим экспортерам.

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