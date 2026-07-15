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Забота о себе
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14:35, 15 июля 2026Забота о себе

Врач опроверг популярный миф о хлебе

Эндокринолог Долгушин: Хлеб не увеличивает риск развития сахарного диабета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jan Woitas / ZB / Globallookpress.com

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале.

По словам Долгушина, существует мнение, будто употребление хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета. Доктор уточнил: сторонники этой теории считают, что это заболевание провоцируют любые виды хлеба. Он добавил, что однажды у него на приеме даже была пенсионерка, которой внуки на протяжении двух лет запрещали есть этот продукт.

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В действительности же употребление хлеба не вызывает сахарный диабет второго типа, заверил врач. Он объяснил, что на самом деле это заболевание связано не со съеденными углеводами, а с набором жировой ткани.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе яиц на завтрак. Их регулярное употребление связано снижает риск развития болезни Альцгеймера, утверждает она.

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