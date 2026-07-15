Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 15 июля 2026Россия

В России заявили о ежедневных ударах ВСУ по детям

Лантратова: ВСУ ежедневно бьют по детским площадкам и автобусам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Яна Лантратова

Яна Лантратова. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно бьют по детским площадкам и автобусам с детьми. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске», — сказала она.

По ее словам, каждый факт удара фиксирует аппарат омбудсмена, после чего отправляет в международные структуры.

Ранее ВСУ ударили дронами по автобусу с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

Помимо того, в Белгородской области украинские войска ударили по пассажирскому автобусу, где среди пострадавших было трое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Названы увеличивающие риск болезни Альцгеймера факторы
    Отели Таиланда в борьбе за российских туристов снизили цены до 68 процентов
    Земля в российском регионе стала уходить из-под ног
    Власти Германии прокомментировали сообщения о переговорах с Россией
    Британские чайки стали напиваться в жару
    В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
    Мощные наводнения станут нормой для России
    Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры в 58 лет
    Россия нарастила до максимума закупки смартфонов из одной страны
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok