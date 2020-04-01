Кремль оценил возможность нефтяных переговоров с Саудовской Аравией

Кремль оценил возможность переговоров России и Саудовской Аравии по нефти. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока диалог не ведется, однако такая вероятность есть, пишет «Интерфакс».

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Россия традиционно приветствует обсуждение и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков, пояснил представитель Кремля. Однако сейчас переговоры по вопросу нефти не ведутся, и у президента России нет запланированных телефонных переговоров с королем или наследным принцем Саудовской Аравии.

Россия и Саудовская Аравия развернули ценовую войну, выйдя из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в начале марта. Действие договора истекло 1 апреля 2020 года. В результате решения Москвы и Эр-Рияда цены на сырье упали до минимумов за последние десятилетия. Так, эталонная нефть Brent и американская WTI к концу марта опускались до уровня 2002 года, пробив отметки в 23 доллара и 20 долларов соответственно. Российская нефть Urals падала до 13 долларов за баррель, что является минимумом с начала 1999 года.

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