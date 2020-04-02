Россия отказалась от планов добывать больше нефти

Российские нефтяные компании временно отказались от планов добывать больше нефти, поскольку на рынке наблюдается переизбыток предложения. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает Reuters.

Также он подчеркнул, что на данный момент Москва не ведет переговоры с Саудовской Аравией по стабилизации нефтяного рынка, но не исключает такой возможности.

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Ранее Новак утверждал, что после завершения сделки ОПЕК+ Россия может увеличить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а позднее — до 500 тысяч.

Накануне, 1 апреля, российский министр энергетики обсудил ситуацию на нефтяном рынке со своим американским коллегой Дэном Бруйеттом. До этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией по поводу нефти. На этом фоне стоимость сырья в четверг, 2 апреля, выросла более чем на 10 процентов: Brent выше 27 долларов за баррель, а WTI — выше 22 долларов.

О консультациях с ОПЕК, лидером которой является Саудовская Аравия, и США в среду рассказал и президент России Владимир Путин. По его словам, нынешняя ситуация на рынке не нравится никому.

Стоимость российской марки Urals к середине недели упала до 10 долларов за баррель — это минимум с марта 1999 года и ниже, чем стоимость добычи плюс транспортировака.

Саудовская Аравия пока продолжает утверждать, что увеличит поставки нефти. Однако источники на рынке утверждают, что королевство не может найти покупателей на сырье по любой цене.

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