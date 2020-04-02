Найден способ решить главную проблему рынка нефти

Нефтепроизводители нашли способ временно решить проблему недостатка мест для хранения сырья, которая считается в настоящее время главной проблемой рынка нефти. Они начали размещать сырье в железнодорожных вагонах-цистернах, предназначенных для его транспортировки, пишет Bloomberg.

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На фоне ценовой войны и избытка предложения производители по всему миру столкнулись с проблемой отсутствия мест для хранения нефти. Стандартные хранилища стремительно заполняются, и доступ к ним есть далеко не у всех производителей, пояснило агентство ранее. По оценке агентства IHS Markit, уже к лету мир столкнется с отсутствием пространства для хранения нефти.

Для некоторых компаний временным решением стало размещение сырья на арендованных танкерах, которые в настоящий момент не используются по назначению. Теперь производители, переработчики и нефтетрейдеры в Северной Америке обратились и к железнодорожной инфраструктуре. По оценке аналитиков, такой способ хранения нефти обходится в 300-450 долларов в месяц за цистерну, или в 1,5 доллара за баррель. Таким образом, это может стать отличным решением для производителей с низкой себестоимостью добычи, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам решить вопрос отсутствия мест для хранения сырья и рассматривает возможность разрешить им арендовать пространство в Стратегическом нефтяном резерве страны.

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