Рынку нефти предсказали апокалипсис

Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Эксперты отмечают, что на фоне удешевления нефти производители уже столкнулись с недостатком мощностей для хранения сырья. В апреле 2020 года, по их мнению, спрос на нефть упадет на 15-20 миллионов баррелей в сутки по сравнению с предшествующим годом, и ситуация усугубится. По оценке аналитического агентства IHS Markit, мир столкнется с отсутствием мест для хранения нефти уже к середине года. В компании Energy Aspect Ltd. прогнозируют, что мировые цены на нефть Brent могут упасть до 10 долларов за баррель, чего не наблюдалось более двух десятилетий.

В то же время эксперты отмечают, что нефтяной кризис должен привести к кардинальным переменам в мировой энергетической отрасли. Из-за роста популярности идеи зеленой экономики и экологичных источников энергии спрос на углеводородное сырье после завершения кризиса может никогда не восстановиться, допускают в Goldman Sachs.

Спрос на нефть резко упал в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности по всему миру. В начале марта дополнительный удар по котировкам нанесли Россия и Саудовская Аравия. Стороны не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ и вышли из соглашения, действие которого истекло 1 апреля. В результате цены на нефть Brent WTI обвалились до минимумов с 2002 года. Российская экспортная нефть Urals опускалась до уровня 1999 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!