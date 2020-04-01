Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне

Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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В условиях низкого спроса на сырье из-за коронавируса мир столкнулся с огромным профицитом нефти и стремительным сокращением мест для ее хранения. Последний аспект становится главной проблемой рынка, писал ранее Bloomberg. По оценке аналитического агентства IHS Markit, мир столкнется с отсутствием мест для хранения нефти уже к середине года, что может еще сильнее обвалить цены на сырье.

Первоначально Вашингтон хотел решить проблему переизбытка предложения на внутреннем рынке, просто скупая дешевеющую нефть для пополнения экстренных запасов США. Однако из-за отсутствия средств американским властям пришлось отказаться от подобных планов. Теперь Трамп собирается задействовать для хранения нефти мощности Стратегического нефтяного резерва страны.

Как пишет Reuters, резерв имеет свободные мощности для хранения 77 миллионов баррелей нефти (это чуть меньше, чем США используют за четыре дня). Сейчас в американском резерве находится около 635 миллионов баррелей нефти в соляных кавернах на побережье штатов Техас и Луизиана.

Цены на нефть начали падать в 2020 году на фоне сокращения спроса из-за пандемии коронавируса. В марте ситуация усугубилась после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и объявления ценовой войны. В результате к концу первого квартала 2020 года цены эталонного сырья Brent и американской WTI опускались до минимумов с 2002 года. Российская экспортная нефть Urals дешевела до уровня 1999 года.

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