Саудовская Аравия решила срочно спасать цены на нефть

Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть и провести экстренную встречу с мировым экспортерами в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи. Об этом сообщило Saudi Press Agency.

Идею встречи уже поддержал Ирак, который считается одной из самых пострадавших сторон в нефтяной войне, пишет Reuters.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после выхода из соглашения России и Саудовской Аравии. Договор перестал действовать 1 апреля 2020 года. Москва и Эр-Рияд объявили друг другу ценовую войну, в результате чего стоимость сырья упала до минимумов за последние 18 лет.

К концу марта эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель впервые с начала 2002 года, то же произошло с американской нефтью WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская Urals обвалилась до 10 долларов и обновила минимум с 1999 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!