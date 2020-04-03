Американские нефтяники рассказали о переговорах с Россией

Представители нефтяной отрасли штата Техас, центра добычи сланцевой нефти в США, провели переговоры о сокращении добычи с министром энергетики России Александром Новаком. Об этом представитель правительства штата Райан Ситтон сообщил в своем Twitter.

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По его словам, речь шла о сокращении ежедневной добычи нефти на 10 миллионов баррелей. «Намерен вскоре поговорить с принцем Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом», — написал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Саудовской Аравией. По его словам, сокращение добычи нефти не обсуждалось. До этого газета The Wall Street Journal писала, что Эр-Рияд якобы готов снизить собственную добычу до менее чем девяти миллионов баррелей в сутки, если остальные крупные экспортеры нефти поступят таким же образом.

Россия и Саудовская Аравия развязали ценовую войну, выйдя из сделки ОПЕК+ в начале марта, что обвалило цены на сырье. Соглашение перестало действовать 1 апреля. После этого Саудовская Аравия, как и обещала, нарастила производство нефти до более чем 12 миллионов баррелей в сутки.

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