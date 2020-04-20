За продажу нефти впервые потребовалось доплатить покупателю, о чем свидетельствуют данные торгов.

По данным на 21:32 20 апреля, стоимость американского сорта нефти WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Ранее 20 апреля стоимость WTI опустилась до доллара за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Ранее сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустилась до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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