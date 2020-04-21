Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля. Об этом сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает РИА Новости.

По его словам, министерство выделит 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний. «Мы начнем применять вакцину, как только это будет возможно», — заявил он.

Кроме того, еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов направят на клинические испытания вакцин, проводимые в лондонском Imperial College.

18 апреля стало известно о намерении Великобритании начать производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования. Как рассказал директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл (Adrian Hill), цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование в случае, если она докажет свою эффективность. При этом Хилл оценил шансы того, что новая вакцина окажется успешной, — около 80 процентов.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Великобритании составило более 130,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 17,4 тысячи человек.

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