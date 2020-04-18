Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла (Adrian Hill).

Как рассказал ученый, цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, в случае, если она докажет свою эффективность. «Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться», — сообщил Хилл.

По его словам, ученые ожидают, что к сентябрю будет готово около миллиона доз. При этом Хилл оценил шансы того, что новая вакцина окажется успешной, — около 80 процентов.

Вакцина, получившая название ChAdOx1 nCoV-19, производится на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Такая технология ранее показала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

17 апреля сообщалось, что в Великобритании стартовали масштабные испытания потенциальных лекарств против коронавируса. В тестировании препаратов примут участие более пяти тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране. Ученые намерены протестировать основные препараты и получить первые результаты в течение нескольких недель. Медики, в частности, проверят эффективность гидроксихлорохина, который является менее токсичным видом противомалярийного лекарства хлорохина, препаратов азитромицин, лопинавир+ритонавир.

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