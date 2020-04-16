Число заразившихся коронавирусом в Британии превысило 100 тысяч

В Великобритании еще 861 человек умер от коронавируса за сутки. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Всего с момента начала пандемии в Королевстве погибли 13 729 человек. В то же время число заразившихся коронавирусом в Британии, передает Reuters, превысило 100 тысяч (103 093). Таким образом, страна стала шестой из тех, кто преодолел эту психологическую отметку.
Ранее сообщалось, что каждый третий из медиков Великобритании, сдавших тест на коронавирус SARS-CoV-2, оказался им заражен. Повышенный процент инфицированных среди медиков Daily Mail связывает с недостатком средств личной защиты: медицинских масок, перчаток и фартуков. Их дефицит, пишет издание, наблюдается с самого начала вспышки заболевания, а на данный момент запасы некоторых средств «критически низкие».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения