Нелегальную вечеринку врачей назвали причиной вспышки коронавируса в Австралии

Власти Австралии называют нелегально устроенную неформальную встречу врачей возможной причиной взрывного распространения коронавируса нового типа. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Reuters.
Резкий пик новых случаев — более чем 50-процентный рост их числа по сравнению с предыдущими днями — зарегистрирован лишь в штате Тасмания. Он произошел на фоне постепенного снижения этого показателя во всех остальных регионах страны. Глава медиков страны Брендан Мерфи считает, что к этому привела именно вечеринка медицинских работников
«Я попросил полицию Тасмании расследовать это дело, и следствие начнется сегодня», — заявил на брифинге губернатор штата.
7 апреля сообщалось, что австралийских полицейских уличили в организации домашней вечеринки. Двоих из них, попавшихся коллегам, оштрафуют: максимальный штраф за такое нарушение в Австралии составляет 11 тысяч долларов (6700 долларов США).
На 14 апреля в Австралии зафиксировано 6,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, более 60 человек скончались. По всему миру уже более 2 миллионов заразившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения