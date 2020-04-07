Полицейские сходили на вечеринку в разгар пандемии коронавируса и попались

Двое австралийских полицейских получили штрафы из-за вечеринки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, 27-летние старшие констебли нарушили закон о социальном дистанцировании из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. 4 апреля они сходили на вечеринку в центральном деловом районе Сиднея, несмотря на введенные ограничения — покидать дома разрешено только по 16 причинам, собираться — максимум по двое.

О нарушении стало известно, когда полицейский патруль заметил на улице женщину в нетрезвом состоянии, которой помогал мужчина. Ее доставили в больницу, где оказали помощь. Расследование показало, что она — сотрудник транспортной полиции — и попалась после того, как вместе со спутником была на вечеринке в одной из квартир неподалеку.

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Как оказалось, на встрече присутствовали еще три человека, в том числе старший констебль из сиднейского пригорода Фэрфилда. В итоге оба полицейских, как и другие участники мероприятия, заплатят по 1000 австралийских долларов (более 600 долларов США).

Максимальный штраф в штате Новый Южный Уэльс за нарушение принципов дистанцирования составляет 11 тысяч австралийских долларов (более 6700 долларов США). Также нарушителя могут отправить в тюрьму на шесть месяцев или выписать ему штраф в 1000 австралийских долларов на месте.

На 7 апреля в Австралии зафиксировано 5,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 40 человек скончались. По всему миру уже более 1,3 миллиона заразившихся.

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