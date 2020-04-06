На Филиппинах застрелили пожилого нарушителя карантина

Пожилой филиппинец нарушил условия карантина и угрожал полицейским, в результате те его застрелили, передает The Star.

Инцидент произошел 4 апреля, в субботу, однако российские СМИ не обратили на него внимания. Сообщается, что 63-летний мужчина угрожал серпом полицейским и другим представителям власти на проверочном пункте, установленном для проверки жителей деревни на коронавирус.

Мужчину остановили из-за того, что он был без маски. В ответ он перешел на оскорбления, а затем напал на проверяющих с серпом в руке. Предполагается, что при этом он был пьян. Обороняясь, один из полицейских застрелил его из табельного оружия.

По официальным данным, на Филиппинах больше 3,6 тысячи инфицированных коронавирусом. 163 человека погибли, 73 — вылечились.

2 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Он также призвал бережно относиться к медицинским работникам.

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