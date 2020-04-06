На Филиппинах застрелили пожилого нарушителя карантина

Пожилой филиппинец нарушил условия карантина и угрожал полицейским, в результате те его застрелили, передает The Star.
Инцидент произошел 4 апреля, в субботу, однако российские СМИ не обратили на него внимания. Сообщается, что 63-летний мужчина угрожал серпом полицейским и другим представителям власти на проверочном пункте, установленном для проверки жителей деревни на коронавирус.
Мужчину остановили из-за того, что он был без маски. В ответ он перешел на оскорбления, а затем напал на проверяющих с серпом в руке. Предполагается, что при этом он был пьян. Обороняясь, один из полицейских застрелил его из табельного оружия.
По официальным данным, на Филиппинах больше 3,6 тысячи инфицированных коронавирусом. 163 человека погибли, 73 — вылечились.
2 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Он также призвал бережно относиться к медицинским работникам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения