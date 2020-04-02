Президент Филиппин пообещал расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает местное издание Philippine Star.
«Я вынужден сказать [гражданам]: соблюдайте карантин, потому что иначе я без колебаний прикажу полицейским застрелить нарушителей», — заявил Дутерте.
Филиппинский лидер также призвал бережно относиться к медицинским работникам. Жестокое обращение будет наказуемо, подчеркнул он.
Издание отмечает, что эта радикальная мера направлена против тех, кто выходит на уличные акции протеста. При этом полиция отказывается выполнять указание лидера страны и не восприняла его всерьез. «Конечно, мы не будем никого убивать. Вероятно, президент преувеличил», — отметил глава Филиппинской национальной полиции Арчи Гамбоа.
По последним данным, на Филиппинах 2,3 тысячи зараженных коронавирусом. 96 человек умерли, 50 вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения