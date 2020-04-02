Президент Филиппин пообещал расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает местное издание Philippine Star.

«Я вынужден сказать [гражданам]: соблюдайте карантин, потому что иначе я без колебаний прикажу полицейским застрелить нарушителей», — заявил Дутерте.

Материалы по теме Снимая маски Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер

Филиппинский лидер также призвал бережно относиться к медицинским работникам. Жестокое обращение будет наказуемо, подчеркнул он.

Издание отмечает, что эта радикальная мера направлена против тех, кто выходит на уличные акции протеста. При этом полиция отказывается выполнять указание лидера страны и не восприняла его всерьез. «Конечно, мы не будем никого убивать. Вероятно, президент преувеличил», — отметил глава Филиппинской национальной полиции Арчи Гамбоа.

По последним данным, на Филиппинах 2,3 тысячи зараженных коронавирусом. 96 человек умерли, 50 вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!