Кенийские полицейские застрелили 13-летнего подростка за нарушение карантина

Кенийские полицейские застрелили 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома: тем самым он нарушил комендантский час, который ввели из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Газета отмечает, что подросток по имени Ясин Мойо сидел на балконе около 20 минут, а затем местные полицейские выстрелили ему в живот. Его доставили в больницу, но мальчик умер от сильных ран.

Глава кенийской прокуратуры распорядился провести расследование. По его словам, полицейские выстрелили случайно.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Кении составляет 81. Власти уже ввели комендантский час, а блюстителей порядка неоднократно обвиняли в излишней жестокости по отношению к нарушителям.

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