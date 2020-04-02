Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России

Государственный департамент США рассказал об оплате гуманитарной помощи из России. Соответствующий пресс-релиз «Покупка США необходимых принадлежностей из России» опубликован на сайте ведомства.
В нем отмечается, что 30 марта в ходе разговора президентов США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стороны договорились о покупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.
1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва сама предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5137, всего в стране заразились более 217 тысяч человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения