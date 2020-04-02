Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России

Государственный департамент США рассказал об оплате гуманитарной помощи из России. Соответствующий пресс-релиз «Покупка США необходимых принадлежностей из России» опубликован на сайте ведомства.

В нем отмечается, что 30 марта в ходе разговора президентов США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стороны договорились о покупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

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1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва сама предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Число жертв коронавируса в США превысило 5137, всего в стране заразились более 217 тысяч человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке.

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