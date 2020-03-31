Россия поможет США в борьбе с коронавирусом

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин, предлагая помощь, исходил из того, что, когда американские производители нарастят обороты медицинского оборудования и материалов, они тоже помогут в случае необходимости. «Когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет», — подчеркнул Песков.

По его словам, президент США Дональд Трамп с признательностью принял от Москвы соответствующее предложение. Песков также указал, что российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.

Путин и Трамп поговорили по телефону 30 марта. Лидеры государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти. Они рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции. Российский лидер в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом.

Сейчас США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране более 174 тысяч инфицированных, умерли более 3 тысяч, 6 тысяч вылечились.

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