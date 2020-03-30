Путин и Трамп обсудили коронавирус и нефть

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы государств выразили озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса и рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции. Кроме того, президенты обсудили возможности более тесного взаимодействия России и США в этом направлении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!