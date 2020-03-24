США разогнали цены на нефть

Цены на нефть выросли почти на три процента после того, как США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 08:50 по московскому времени стоимость эталонной марки Brent достигла 27,93 доллара за баррель, рост 3,33 процента. На пике она поднималась выше 28 долларов. Нефть марки WTI прибавляет с начала дня 3,85 процента, цена достигла 24,25 доллара.

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Рост стоимости сырья разогнало заявление американского министра энергетики Дэна Бруйетта, подтвердившего, что США ищут способы стабилизировать нефтяной рынок. По его словам, идея союза с Саудовской Аравией не представлена официально и, возможно, не будет утверждена, но она входит в число возможных вариантов.

Ранее американские СМИ уже указывали, что Минэнергетики США пытается убедить Белый дом в необходимости такого союза, чтобы избежать проблем у собственной сланцевой отрасли. Кроме того, американские сенаторы написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти. В противном случае, указали они, партнерство двух стран окажется под угрозой.

Президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией, в результате которой стоимость нефти падает почти в два раза.

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