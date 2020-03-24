США разогнали цены на нефть

Цены на нефть выросли почти на три процента после того, как США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 08:50 по московскому времени стоимость эталонной марки Brent достигла 27,93 доллара за баррель, рост 3,33 процента. На пике она поднималась выше 28 долларов. Нефть марки WTI прибавляет с начала дня 3,85 процента, цена достигла 24,25 доллара.
Рост стоимости сырья разогнало заявление американского министра энергетики Дэна Бруйетта, подтвердившего, что США ищут способы стабилизировать нефтяной рынок. По его словам, идея союза с Саудовской Аравией не представлена официально и, возможно, не будет утверждена, но она входит в число возможных вариантов.
Ранее американские СМИ уже указывали, что Минэнергетики США пытается убедить Белый дом в необходимости такого союза, чтобы избежать проблем у собственной сланцевой отрасли. Кроме того, американские сенаторы написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти. В противном случае, указали они, партнерство двух стран окажется под угрозой.
Президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией, в результате которой стоимость нефти падает почти в два раза.