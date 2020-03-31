Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
По его словам, стороны обсудили важность международного взаимодействия. «Разговор был очень конструктивным и объемным по содержанию», — добавил Песков.
Путин и Трамп поговорили по телефону 30 марта. Лидеры государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти. Они рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции.
Как сообщили в Белом доме, лидеры договорились тесно сотрудничать в G20 для борьбы с коронавирусом.
26 марта российский лидер принял участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу. Путин предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией, а также наладить взаимные поставки медикаментов и продовольствия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения