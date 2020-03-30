Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Это не так, заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, соответствуют ли слова Трампа действительности.

Ранее 30 марта президент США заявил, что Путин уже два года просит его отменить санкции против Москвы и спрогнозировал, что российский лидер он обратится к ему с данной просьбой и в этот раз. В ходе телефонного разговора главы государств, как сообщала пресс-служба Кремля, обсудили борьбу с коронавирусом и текущее состояние рынка нефти.

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