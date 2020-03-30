Трамп спрогнозировал просьбу Путина по отмене санкций

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом попросит отменить санкции в отношении Москвы. С таким прогнозом выступил президент США, сообщает в своем Twitter-аккаунте AFP.

По словам Трампа, российский лидер уже два года просит его об этом.

Отмечается, что в ходе переговоров в понедельник, 30 марта, президенты России и США обсудят цены на нефть, вопросы торговли, ситуацию в Венесуэле и пандемию коронавируса.

В ходе выступления на виртуальном саммите G20 26 марта Путин предлагал на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости. Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идет о странах, которые больше других страдают от этой пандемии.

Впервые санкции со стороны Евросоюза и США в отношении российских компаний и секторов российской экономики были введены в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на юго-востоке Украины. В дальнейшем ограничения неоднократно продлевались и несколько раз усиливались.

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