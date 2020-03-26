Путин присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу

Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к экстренному саммиту G20 по коронавирусу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

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Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

24 марта официальный представитель Кремля проинформировал о том, что Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20.

Ожидается, что участники обсудят принимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса и экономические последствия пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в «Большой двадцатке».

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