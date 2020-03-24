Россию пригласили на саммит G20 по коронавирусу

Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу, который запланирован на 26 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 24 марта.

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По словам Пескова, в настоящий момент идет подготовка к мероприятию.

Отмечается, что саммит «двадцатки» состоится в формате видеоконференции. Конкретное время конференции согласовывается. 18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвал высокой динамику распространения коронавируса. Он также отметил, что реальной картины по количеству зараженных в регионах нет. Градоначальник призвал обязать всех пожилых людей, проживающих в мегаполисах, соблюдать режим самоизоляции.

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