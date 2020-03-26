Завершился саммит G20 по коронавирусу с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении саммита «Группы двадцати» (G20), который прошел в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие, которое проводилось с помощью видеоконференции, продлилось около двух часов. Мировые лидеры обсуждали ситуацию с коронавирусом.

Российский лидер вышел на связь с коллегами из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, пишет РИА Новости. Вместе с Путиным от российской стороны в мероприятии приняли участие министр финансов Антон Силуанов и шерпа в G20 Светлана Лукаш. Президент принес с собой красную папку, содержание которой не уточняется.

Это первый в истории виртуальный саммит G20. В этом году в «двадцатке» председательствует Саудовская Аравия. Ее представлял король Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

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