В США рассказали о судьбе антироссийских санкций в случае победы Трампа

Конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс рассказала о судьбе санкций против России после президентских выборов 2020 года. Ее слова приводит Newsweek.

По мнению Уотерс, в случае победы Дональд Трамп попытается выстроить более тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. В результате американский лидер снимет все антироссийские санкции. Уотерс также считает, что «Трамп приведет Владимира Путина в Белый Дом».

Конгрессвумен добавила, что после победы Трамп захочет помилования для лиц, обвиненных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, включая Пола Манафорда.

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В апреле прошлого года Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства Российской Федерации в выборы в США. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — через социальные сети и путем хакерских атак. Мюллеру не удалось найти свидетельств сговора между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Трампа часто подвергают критике как его противники, так и союзники за теплое отношение к Путину. Лидеры двух стран принимали участие в совместной пресс-конференции в 2018 году в Хельсинки (Финляндия). Они также провели переговоры в Осаке (Япония) в рамках саммита Большой двадцатки (G20) в июне 2019 года.

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