Появилось последнее интервью поссорившего Россию и США из-за выборов профессора

Британское издание The Telegraph выпустило подкаст, содержащий аудиозапись интервью, сделанного в 2017 году с мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, из-за слов которого началось расследование о вмешательстве России в президентскую кампанию в США. Это один из последних комментариев, которые он дал прессе. Профессор уже два года избегает публичности. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.

На аудио слышно, как профессор утверждает, что у России не было компромата на кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также можно услышать, как Мифсуд отрицает заявления о его связях с Москвой, сославшись на то, что у него нет многократной визы, позволяющей въехать на территорию России.

Считается, что скандал вокруг возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и ссора между странами начались с заявления, сделанного профессором, — он якобы утверждал, что россияне незаконно получили доступ к серверу электронной почты Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил в 2016 году Джорджу Пападопулосу, который был тогда советником предвыборного штаба Трампа. Предполагаемые заявления Мифсуда стали поводом для расследования ФБР.

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Расследованием попыток влияний на избирательный процесс в США почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках расследования генеральный прокурор Уильям Барр и спецпрокурор округа Коннектикут Джон Дарем обратились к британским, австралийским и итальянским властям с вопросами о надежности источников, которые использовались для старта расследования о российском вмешательстве. Среди таких источников значился Джозеф Мифсуд. Следователи также утверждали, что хакеры, связанные с российскими спецслужбами, взломали ряд почтовых ящиков штаба Клинтон.

В апреле прошлого года Мюллер завершил расследование так называемого «вмешательства Российской Федерации» в выборы в США. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — через социальные сети и путем хакерских атак. Мюллеру не удалось найти свидетельств сговора между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года. К началу избирательного процесса ведущие опросы прогнозировали победу Хиллари Клинтон. Однако лидером в гонке стал Дональд Трамп, которому удалось получить поддержку в таких ключевых штатах, как Флорида, Огайо, Северная Каролина и Пенсильвания.

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