Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. Об этом сообщает The Independent.

В отчете говорится, что российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный ущерб бывшему сопернику Трампа Хиллари Клинтон и поддерживало кандидатуру республиканца. По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».

Ранее в октябре президент России Владимир Путин пошутил о вмешательстве российской стороны в выборы президента США в 2020 году. Глава России ответил на соответствующий вопрос корреспондента NBC News. «По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать», — в шутку сказал президент.

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

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