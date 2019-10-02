США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы

В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США всерьез ответили на шутку президента России Владимира Путина про российское вмешательство в американские выборы. Высказывание работников ведомства опубликовал у себя в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.

«В нашем правительстве есть все доступные нам инструменты, чтобы этому противостоять», — заявили радиостанции во входящем в МВБ Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре.

Это стало ответом на шутку российского президента на форуме «Российская энергетическая неделя». После соответствующего вопроса журналиста Путин, говоря шепотом и заговорщическим тоном, пошутил, что Россия обязательно будет вмешиваться в выборы в 2020 году, а затем всерьез ответил, что власти РФ сконцентрированы на решении внутренних проблем.

В августе Вашингтон заявил об угрозе нового «российского вмешательства». В Москве в очередной раз открестились от подобных намерений.

18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором признается факт вмешательства российской стороны в выборы 2016 года. На тех выборах победил республиканец Дональд Трамп.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru