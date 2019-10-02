Президент России пошутил о вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин в очередной раз прокомментировал информацию о якобы вмешательстве российской стороны в выборы в США. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 октября.

Корреспондент NBC News в ходе форума «Российская энергетическая неделя» поинтересовался у Путина, пытается ли Москва повлиять на ход президентских выборов, которые пройдут в 2020 году.

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«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует», — в шутку ответил Путин, попросив журналиста никому не рассказывать об услышанном.

Перейдя на серьезный тон, Владимир Путин отметил, что в России есть внутренние вопросы, требующие решения. Он подчеркнул, что именно на этом власти и сосредоточены.

Президент России неоднократно отвергал обвинения о вмешательстве Москвы в дела других государств, в частности в электоральные процессы.

18 апреля был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором говорится, что РФ вмешивалась в президентские выборы 2016 года. В августе Вашингтон спрогнозировал новое «российское вмешательство».

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