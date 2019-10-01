Стало известно о встречах генпрокурора США с иностранными спецслужбами

Генеральный прокурор США Уильям Барр встречался с представителями иностранных спецслужб за пределами страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями поездок.

Барр был нацелен на то, чтобы склонить иностранные спецслужбы помочь расследовать действия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), когда те работали над «российским делом». В частности, американский генпрокурор встретился с британскими спецслужбами и итальянскими высокопоставленными чиновниками.

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

По данным следователей, русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Также утверждалось, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения. В июле Федеральный суд Вашингтона постановил, что Мюллер не смог доказать связь «фабрики троллей» с Кремлем

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