Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка. Свое мнение он высказал в эфире авторской передачи Tucker Carlson Tonight.

«Ирония, конечно, в том, что Путин, при всех своих недостатках, не ненавидит Америку так же, как эти люди. Они и вправду недолюбливают нашу страну. И они называют других людей предателями? Да эти люди ничего не знают о России, не говорят на русском, не смогут определить хотя бы три российских города», — считает Карлсон.

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Он выделил ведущего NBC Чака Тодда (Chuck Todd), который регулярно рассказывает о влиянии России на политику в США. «Но мы же уже знаем, что этого не было. Россия не вмешивалась в нашу демократию. Это была лишь тема для обсуждения, созданная штабом [кандидата в президенты США, бывшего госсекретаря] Хиллари Клинтон, чтобы объяснить неожиданное поражение на последних президентских выборах», — отметил он.

Несмотря на окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работники телевидения «одержимы Россией сильнее, чем когда-либо раньше», полагает Карлсон. Для них Путин «не реальный человек с настоящими идеями и приоритетами, живущий в своей стране и имеющий собственные взгляды».

Позже в этом же выпуске во время общения с конгрессменом-республиканцем Джимом Джорданом (Jim Jordan) Карлсон подчеркнул, что выступает против введения санкций в отношении России. «Я не думаю, что нам стоит быть в состоянии войны с Россией. Вероятно, нам стоит встать на сторону России, если придется выбирать между Россией и Украиной. Это мое мнение», — заключил американский журналист.

Fox News известен поддержкой республиканцев, а 50-летний Карлсон — жесткой риторикой в отношении коллег-либералов. Он не раз нападал на другие телеканалы, в частности, на CNN. В прошлом ведущий работал на критикуемых им каналах — CNN и MSNBC.

Влияние России и Владимира Путина на политику в США стало регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ. Первоначально, с конца 2016 года, она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы. По итогам расследования, проведенного командой спецпрокурора Мюллера, подтверждения этому найдено не было. В настоящее время журналисты продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США Дональда Трампа и Республиканской партии с российскими властями и Путиным. Например, в июле журнал Newsweek поместил российского лидера на обложку номера, главный материал в котором был посвящен влиянию России на веру американцев в выборы 2020 года.

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