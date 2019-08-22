Британский канал покажет фильм про Путина-разведчика

Британский телеканал Channel 4 анонсировал новый документальный сериал про президента России Владимира Путина. Как сообщается на сайте канала, фильм «покажет, как Путин применил знания работы в разведке, когда стал президентом ядерной державы».

Съемки сериала прошли в России, США, странах Европы. Авторы обещают, что фильм покажет, как «личный опыт Путина повлиял на его политику, как благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева была создана современная Россия», а идеи российского лидера экспортировались по всему миру — от Крыма до Солсбери и Вашингтона.

В анонсе указано, что в сериях будут приведены как комментарии самого Путина, так и людей, близких к нему и людей, жизни которых сильно изменились от его действий. Телеканал отметил, что, заняв пост президента, Путин намеревался «сделать Россию снова великой» и изменить ее положение на международной арене.

Исполнительный продюсер проекта Джеймс Роган (James Rogan) подчеркнул, что «для понимания происходящего в мире в настоящее время необходимо понимать Владимира Путина».

Ранее в Великобритании на канале BBC Two вышло шоу, которое вел анимированный президент России. Юмористическая передача «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin) получила негативные отзывы и телекритиков, и зрителей.

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