«Би-би-си» анонсировала ток-шоу с Путиным в роли ведущего

Ведущим шоу на одном из каналов «Би-би-си» стал анимированный президент России Владимир Путин. В заявлении пресс-центра говорится, что уже готовы два пилотных эпизода с участием главы государства.

Передача получила название «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin). В формате ток-шоу анимированный Путин будет не только общаться с реальными гостями, но и ходить по студии и сидеть за столом. При этом во время съемок будут присутствовать зрители, как и на других подобных передачах.

— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019, 23:02

Первыми гостями передачи станут Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell), пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны, и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong). Текст для анимационного Путина пишет актер Нэтт Тапли (Natt Tapley). Он же озвучил персонажа в ток-шоу.

Британцы в соцсетях в целом негативно отреагировали на подобный анонс. «Сколько хороших вещей никогда не увидит зритель, потому что вместо них вы заказываете это», — написал один из пользователей. Другой в шутку заметил: «Разве мы еще не достаточно настрадались?» Пользователь SbyBT напомнил, что телеканал раньше не делал подобные проекты: «Это удручает. Что случилось с "Би-би-си"?»

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что западная пропаганда делает колоссальную ошибку, регулярно высказываясь о Путине негативно. По его мнению, такая оголтелая критика лишь больше сплотила россиян вокруг президента.

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