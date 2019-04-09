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Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста

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Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге. Журналист, будучи модератором мероприятия, попытался узнать у главы государства, как Россия собирается вести себя на нефтяном рынке и насколько вероятно, что она пойдет на сокращение добычи. Путин сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, несмотря на настойчивые попытки Фрайера. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что все зависит от ситуации в мире, от того, как будут действовать США и ближневосточные страны. «Вы вытаскиваете прямо клещами из меня более конкретный ответ, вы его не получите. Мы будем сотрудничать с ОПЕК и принимать решение в зависимости от ситуации на рынке», — подытожил президент.

Путин удивился такому вниманию со стороны журналиста. «Я прошу прощения у своих коллег. Я здесь ни при чем», — подчеркнул глава государства. Фрайер взял вину за обилие вопросов Путину на себя.

Российский лидер уже общался с Фрайером раньше. Этот же журналист был модератором пленарной сессии на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре 2017 года.

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