В Кремле прокомментировали выход ток-шоу на «Би-би-си» с Путиным в роли ведущего

Про президента России Владимира Путина написано уже много книг, нарисовано карикатур и создано кукол. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход на одном из каналов «Би-би-си» нового шоу, ведущим которого станет анимированный российский президент, передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 23 мая.

По его словам, глава государства не читал книг о себе и не видел карикатур. «Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — добавил пресс-секретарь.

22 мая стало известно, что один из каналов «Би-би-си» подготовил два пилотных выпуска передачи, которая получила название «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin). В формате ток-шоу анимированный Путин будет не только общаться с реальными гостями, но и ходить по студии и сидеть за столом. При этом в студии будут присутствовать зрители, как и на других подобных передачах.

Сообщалось, что первыми гостями программы станут Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell), пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны, и журналистка Джун Сарпонг (June Sarpong). Текст для анимационного Путина пишет актер Нэтт Тапли (Natt Tapley), он же озвучивает персонаж.

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