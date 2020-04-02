Россия объяснила заявление Госдепа о платной гуманитарной помощи

Груз, доставленный Россией в США для борьбы с коронавирусом, был оплачен американской стороной только на половину. Так российский МИД объяснил заявление Госдепартамента о покупке гуманитарной помощи, передает РИА Новости.
Половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона. В МИД уверены: американская сторона тоже окажет помощь России, если она потребуется. Ведомство подтвердило готовность сотрудничать в области борьбы с распространением коронавируса.
Ранее Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России. Отмечалось, что 30 марта президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин договорились именно о покупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 215,6 тысячи. Зарегистрировано более 5 тысяч летальных исходов; 7,7 тысячи пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения