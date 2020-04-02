Россия объяснила заявление Госдепа о платной гуманитарной помощи

Груз, доставленный Россией в США для борьбы с коронавирусом, был оплачен американской стороной только на половину. Так российский МИД объяснил заявление Госдепартамента о покупке гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона. В МИД уверены: американская сторона тоже окажет помощь России, если она потребуется. Ведомство подтвердило готовность сотрудничать в области борьбы с распространением коронавируса.

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Ранее Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России. Отмечалось, что 30 марта президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин договорились именно о покупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 215,6 тысячи. Зарегистрировано более 5 тысяч летальных исходов; 7,7 тысячи пациентов вылечились.

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